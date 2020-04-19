Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию

Влада Некрасова

Вывозные рейсы из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань предварительно запланированы на 21 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3766 Анталия — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Уральском федеральном округе", - говорится в сообщении.

"Вылет рейса № SVR363 Анталия — Казань запланирован на 21 апреля 2020 в 14.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Казани и Приволжском федеральном округе", - отмечает Минкомсвязь.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.