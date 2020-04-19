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Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в РоссииДенис МантуровФото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России не фиксируется существенное изменение цен на продукты. Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», — сказал Мантуров. Он отметил, что цены повышаются только на те товары, производство которых не налажено в России — их приходится импортировать. «Например чай, кофе, которые в основном импортного производства, конечно, цены продолжают расти», — отметил глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что запасы продовольствия в российских магазинах пополняются ежедневно. Ажиотаж в магазинах он связал с тем, что ретейлерам была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. «Этот 21 день исчез ровно за 3 дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас», — пояснил министр.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. Авторы соответствующего заявления призвали правительство вернуться к инициативе Минпромторга, ранее предлагавшего раздавать продуктовые карточки людям с низкими доходами. Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса. Также предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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