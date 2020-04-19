Минпромторг отчитался о текущей ситуации с ценами на продукты

Вадим Карасев

Министерство промышленности и торговли постоянно следит за ценами на продовольственном рынке.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, колебания цен на рынке продовольствия есть, но они не очень существенные, пишут Вести.Ру.

Он сообщил, что постепенное повышение возможно, но оно коснется в первую очередь цен на импортные продтовары. На это повлияет разница в курсах валют и изменение ситуации на мировых рынках.

И связано это будет с тем, какие цены выставят страны, у которых Россия закупает тот или иной товар. Например, если взять кофе или чай, то их приходится закупать. Поскольку кофе в России не выращивается, а чай выращивают лишь на Кубани, но объемы его производства невелики.

Министр отметил, что пока в Россию прекратились поставки товаров из-за рубежа. Но это касается в основном непродовольственных товаров.

В частности прекращен импорт, как, впрочем, и экспорт медицинских товаров (техники, средств индивидуальной защиты), которые необходимы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Но при этом, поставки комплектующих для производства аппаратов ИВЛ, которые производят на двух основных предприятиях в Екатеринбурге, не прекратились. И поставляют их из разных стран.

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