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Мировые звезды восемь часов пели в поддержку борцов с коронавирусом

Мировые звезды восемь часов пели в поддержку борцов с коронавирусомБилли АйлишФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Мировые звезды, в числе которых в том числе были Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Селин Дион, приняли участие в восьмичасовом благотворительном концерте в поддержку всех, кто борется с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает Forbes.

Уточняется, что организатором мероприятия стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также волонтеры Global Citizen. Таким способом артисты сказали врачам спасибо за то, что они спасают человеческие жизни во время пандемии. За несколько часов интернет-встречи с фанатами артисты собрали почти 128 миллионов долларов. Их направят на развитие медицинских учреждений, а также на помощь в создании вакцины от коронавируса и поддержку тех, кто пострадал в результате распространения инфекции.

По данным издания, Леди Гага стала частью организаторского состава. На музыкальном вечере рассказывали факты о пандемии COVID-19 известные ведущие американских шоу Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Forbes также охарактеризовал лайн-ап-вечера фразой «назови всех музыкантов, которых сможешь, за 30 секунд» — за восемь часов свои хиты исполнили The Rolling Stones, Пол Маккартни, Селин Дион, Алиша Кис, Стиви Уандер, Камилла Кабелло,Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и многие другие. Посмотреть полный список артистов можно в записи, опубликованной на YouTube-канал Global Citizen.

По состоянию на 19 апреля в мире общее число инфицированных достигло 2 329 539. За последние 24 часа заразились коронавирусом около 86 тысяч человек.

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По материалам: lenta.ru

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