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Мода на самоизоляции, скидки и Супер Марио: смотрим новые весенние лукбуки

Мода на самоизоляции, скидки и Супер Марио: смотрим новые весенние лукбуки

В новой подборке смотрим на лукбук Ruban, снятый в условиях самоизоляции, подбираем look для следующего раунда компьютерных игр на досуге и изучаем, что сейчас можно заказать у российских брендов со скидкой.

1.Ruban

В условиях пандемии коронавируса бренды ищут новые способы продвижения. Так, популярным стал жанр фэшн-съемок по FaceTime и Zoom. Бренд Ruban тоже выпустил лукбук круизной коллекции, снятый в домашних условиях: впервые в истории марки Алиса и Юля Рубан сами выступили и стилистами, и моделями, и визажистами, и фотографами.


2."Снежная Королева" х Lina Dembikova

Компания "Снежная Королева" и стилист Лина Дембикова представляют лимитированную весеннюю коллекцию. Коллекция представляет собой капсулу — модный конструктор с универсальным сетом вещей.

В качестве основного материала в линейке выступает кожа. Все составляющие коллекции разложены на удобные, готовые образы, чтобы девушкам по утрам было проще найти ответ на вопрос "Что же надеть?".


3.Gayana x Cocos Moscow

Еще до введения карантина бренд Cocos Moscow успел сделать съемку с молодой певицей Gayana. Героиня сама подобрала для себя образы из новой коллекции, которые ей близки, и дополнила личными аксессуарами.

Дожидаться снятия ограничений, чтобы повторить модные look'и, необязательно. У Cocos Moscow сейчас действует скидка 20% на все по промокоду STAYHOME20 и бесплатная доставка по России (а по Москве и МО — с возможностью примерки перед покупкой).


4.Levi's х Super Mario

Компьютерные игры — один из популярных способов домашнего досуга. Ну а один из самых известных героев — это, конечно, Супер Марио! Именно ему бренд Levi's и посвятил новую капсулу, куда вошли джинсы, футболки, худи и аксессуары.

Характерные черты коллаборации — яркие, насыщенные цвета и изображения любимых персонажей, таких как Марио, Луиджи, Йоши и Принцесса Пич.




5.Selfmade

Скидку 30% на весь ассортимент объявил и российский бренд Selfmade. В ассортименте можно найти вечные модные ценности, которые будут актуальны, когда бы период самоизоляции ни закончился. Впрочем, будем надеяться, что платья в горошек, тренчи и брючные костюмы пригодятся уже скоро.

Ну а для тех, кто больше настроен на домашний режим, бренд запустил специальные пижамные сеты, средства от продажи которых пойдут на зарплаты портным.



6.12Storeez

Традиционно в апреле российская марка выпускает льняную коллекцию. В этот раз первыми новинки примерили не модели, а покупательницы 12Storeez. В этом году марка значительно расширила ассортимент. В коллекцию вошли платья, комбинезоны, блузы, костюмы, шорты, юбки и сарафаны.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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