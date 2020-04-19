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Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак

Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак

В конце недели подводим традиционные модные итоги. Даже в условиях пандемии коронавируса жизнь в индустрии не замирает, и это, конечно, не может не радовать. Сегодня рассказываем, как попробовать себя в роли дизайнера, заглянуть на выставку Dior и примерить действительно актуальные этой весной наряды.

1.Игорь Чапурин приглашает на стажировку

Чем заняться в свободное время на карантине — этот вопрос волнует многих. Бренд Chapurin выпустил скетчбук, который можно использовать как раскраску. В него вошли эскизы вечерних платьев разных лет, созданные дизайнером Игорем Чапуриным. Каждый желающий может по-своему переосмыслить наряды, а может добавить что-то и от себя.


Если уверены в своих творческих силах, то раскраска может стать не просто способом борьбы со стрессом, но и карьерным шансом, ведь работу можно направить самому дизайнеру. Представители бренда пообещали внимательно изучить работы тех, кто заинтересован в карьере в сфере моды, а после снятия ограничений, связанных с пандемией, пригласить лучших кандидатов на стажировку в компанию. Доработанные эскизы можно прислать по адресу [email protected]

2.AliExpress Россия выпустил весенний лукбук

AliExpress Россия представил дебютную капсульную коллекцию весна-лето — 2020. Составили ее на основе актуального спроса в российском и китайском сегменте. В капсуле собрали вещи, которые вполне подойдут для домашнего гардероба и небольших вылазок в ближайший магазин. Акцент сделали не на хитроумном крое, а на ярких цветах, которые, вероятно, призваны приободрить модников в текущей ситуации.

За креатив отвечала команда из фотографа Даниила Головкина, стилиста Ксении Березовской и сет-дизайнера Дмитрия Фиалковского. В съемке приняли участие не только модели разных возрастов, но и клиенты AliExpress Россия.  


3.Выставка Christian Dior: Designer of Dreams стала доступна онлайн

Виртуальные экскурсии стали сейчас пользоваться особой популярностью, ведь сходить в музей из-за пандемии коронавируса нельзя, равно как и полететь в другую страну на долгожданную выставку. Бренд Dior открыл доступ к своей знаменитой экспозиции Christian Dior: Designer of Dreams для всех желающих.

В сети появился часовой документальный фильм, в котором можно посмотреть на архивные наряды, послушать увлекательные истории о легендарном доме моды и увидеть, как создавалась сама выставка.


4.Виртуальная модель представила новую коллекцию очков Fakoshima

Российский бренд Fakoshima представил новую коллекцию очков со сменными линзами. Лицом кампании стала виртуальная модель Алиона Пол.

Виртуальные модели и артисты помогают создавать рекламный контент без контакта с физическим миром, а также дают большой простор для творчества,

— рассказал об этой коллаборации дизайнер Константин Шиляев.


Напомним, Алиона Пол недавно поучаствовала и в Неделе моды Mercedes-Benz Russian Fashion Week, которая из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате. Например, виртуальная модель участвовала в показе бренда Alexander Terekhov.


 


5.Эмма Стоун, Леа Сейду и Алисия Викандер в новой кампании Louis Vuitton

Любимицы Николя Гескьера и амбассадоры бренды Louis Vuitton актрисы Эмма Стоун, Лея Сейду и Алисия Викандер снялись в кампании Pre-Fall 2020. Знаменитости представили модели сумок Capucines, Twist and Dauphine.


6.Модное чтиво: внезапная история успеха продавца "рыботапок"

В сети сейчас много обсуждают новый модный аксессуар — тапочки в виде рыб. Их уже рекламировали и Ксения Собчак, и Иван Ургант, и Александр Гудков, который первым из знаменитостей прославил стартапера из Санкт-Петербурга.


Иван Ургант
Александр Гудков и Ксения Собчак


Между прочим, вещь с вьетнамского рынка уже принесла Виталию Сотникову миллионы. И им, конечно же, уже заинтересовался Forbes. Именно там на этой неделе и вышла статья о нем и истории его успеха, которую мы и предлагаем вам в качестве модного чтива к выходным сегодня.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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