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Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на онлайн-встречу

Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на онлайн-встречу
Министры здравоохранения стран G20 собрались на онлайн-встречу для обсуждения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

Встреча проводится по инициативе председателя группы Саудовской Аравии. Ее возглавляет министр здравоохранения страны Тауфик ар-Рабиа.

"Министры здравоохранения стран G20 встречаются для выработки совместных мер и координации действий по борьбе с пандемией COVID-19 и устранению ее последствий. Министры здравоохранения стран G20, а также их заместители и рабочие группы согласовали конкретные шаги для продвижения скоординированного глобального ответа на пандемию COVID-19, в том числе связанного с обменом ключевыми медицинскими данными, ускорением исследований и расширением международного сотрудничества", – отметили организаторы встречи.

В ней также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.


сообщило, что в Минздраве России представили результаты сравнения китайского и отечественного препаратов от COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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