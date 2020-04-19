Мурашко призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией, а также совершенствовать механизмы реагирования на подобные угрозы.

"Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое - поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения. Второе - мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье - это глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукции, в том числе сближение регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.

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