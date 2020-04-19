МВФ берет под управление третью власть Украины

Влада Некрасова

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСергей ЛевченкоВсе материалы

Уже несколько месяцев на Украине ломают копья вокруг законопроекта, прозванного "антиколомойским" — по фамилии бывшего владельца Приватбанка. МВФ еще с прошлого года требует его безусловного принятия в рамках "усиления государственного надзора за банками", обеспечения "стабильности финансовой системы Украины" и прочих декларируемых благ для "опекаемого" государства.

Для фонда принятие этого законопроекта стало настолько важным, что именно его он обозначил в качестве главного условия предоставления Украине очередной кредитной линии. При этом даже позволил украинским властям пошалить с текстом закона о продаже земли: оттянуть его вступление в силу по времени и более того — на первых порах отказать в доступе к украинской земле транснациональным компаниям, интересы которых МВФ и представляет.