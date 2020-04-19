Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВФ берет под управление третью власть Украины

МВФ берет под управление третью власть Украины
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк
Сергей ЛевченкоВсе материалы

Уже несколько месяцев на Украине ломают копья вокруг законопроекта, прозванного "антиколомойским" — по фамилии бывшего владельца Приватбанка. МВФ еще с прошлого года требует его безусловного принятия в рамках "усиления государственного надзора за банками", обеспечения "стабильности финансовой системы Украины" и прочих декларируемых благ для "опекаемого" государства.

Для фонда принятие этого законопроекта стало настолько важным, что именно его он обозначил в качестве главного условия предоставления Украине очередной кредитной линии. При этом даже позволил украинским властям пошалить с текстом закона о продаже земли: оттянуть его вступление в силу по времени и более того — на первых порах отказать в доступе к украинской земле транснациональным компаниям, интересы которых МВФ и представляет.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
МВФ берет под управление третью власть Украины
МВФ берет под управление третью власть Украины
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек

Топ на сегодня

Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок",
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали ссыльных в Сибирь именами муфтиев России
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали

Еще по теме

Лагард в разговоре с Порошенко приветствовала национализацию Приватбанка
Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ
Лагард прокомментировала национализацию Приватбанка
МВФ потребовал от Киева прозрачности в обмен на кредит