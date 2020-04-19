На Кубани расширили список организаций, которые продолжат работать в карантин

Вадим Карасев

17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о расширении списка организаций, которые смогут продолжать работать во время карантина в регионе. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

С 18 апреля в беспропускное окно с 10 до 16 могут продолжить свою деятельность ряд предприятий. В этот список включены организации, предоставляющие свои услуги в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования; производящие техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; образующие инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. Откроются и ветеринарные клиники, оказывающие неотложную помощь животным. Разрешение на осуществление деятельности в период карантина также получили предприятия, предоставляющие поддержку субъектам деятельности в области промышленности, финансовым обеспечением которых являются средства бюджета региона.

С 20 апреля приступят к работе в период, разрешающий перемещение граждан без пропусков, организации, которые занимаются предоставлением услуг по стирке и химчистке, по ремонту одежды, обуви, оборудования, бытовой техники, компьютерной техники и различных гаджетов. Возобновят свою деятельность предприятия, продающие в розницу автомобильные детали и товары для предупреждения возникновения пожаров и средства пожаротушения. Откроются в эти временные интервалы и многофункциональные центры, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Помимо организаций, работающих в определённый период времени, установлен список предприятий, которым разрешена работа без ограничений. К ним отнесли строительные и ремонтные организации объектов здравоохранения и предприятия, предоставляющие ритуальные услуги и товары. Продолжить работу в любое время смогут производства, изготавливающие мебель, текстильные изделия, одежду, обувь и изделия из пробки и дерева. Деревообрабатывающие предприятия возобновят свою работы без ограничений по времени.

В Краснодарском крае не исключают, что список организаций, кому разрешат возобновить свою деятельность, будет расширен. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее в пятницу 17 апреля глава Краснодарского края продлил введенный карантин до 30 апреля.

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