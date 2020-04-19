Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным

Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина "настоящим джентльменом" и заверил, что страны находятся в прекрасных отношениях, сообщает "Газета.ru".

"У нас прекрасные взаимоотношения с Россией", – заявил Трамп.

По его словам, во время обсуждения сделки по снижению нефтедобычи он вплотную работал с российским коллегой и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

"Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно", – подчеркнул Трамп.

Ранее радио Sputnik сообщило, что страны ОПЕК+ достигли окончательной сделки по добыче нефти, договорившись на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео
Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу
Назван срок истощения российской «кубышки»
Назван срок истощения российской «кубышки»
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина, дочь которого носитель COVID-19
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина,
Песков рассказал о непростом решении Путина
Песков рассказал о непростом решении Путина
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

Трамп: Саудовская Аравия согласилась увеличить объемы нефти
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, рассказал Новак
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти