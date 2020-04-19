Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
Сегодня, 15:35 Лидия Мартынова
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина "настоящим джентльменом" и заверил, что страны находятся в прекрасных отношениях, сообщает "Газета.ru".
"У нас прекрасные взаимоотношения с Россией", – заявил Трамп.
По его словам, во время обсуждения сделки по снижению нефтедобычи он вплотную работал с российским коллегой и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом."Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно", – подчеркнул Трамп.
Ранее радио Sputnik сообщило, что страны ОПЕК+ достигли окончательной сделки по добыче нефти, договорившись на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
По материалам: ria.ru