Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван срок истощения российской «кубышки»

Назван срок истощения российской «кубышки»Антон СилуановФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов назвал срок истощения Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют российской «кубышкой» на черный день. Об этом глава Минфина говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

По его словам, при текущих ценах на нефть средств фонда хватит до 2024 года. Ожидается, что на конец 2020-го объем ФНБ составит около семи триллионов рублей с учетом запланированных расходов.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с масштабным экономическими кризисом, вызванным замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса и низкими цеами на нефть. Стоимость российского экспортного сырья Urals в начале апреля падала до 10 долларов за баррель, что является минимумом с 1999 года. В бюджете России в качестве базовой установлена цена на сырье в 42,4 доллара. Деньги сверх этого уровня поступают в Фонд национального благосостояния.

Ситуация потребовала стимулирующих мер со стороны государства. Правительство зарезервировало 1,4 триллиона рублей на программу поддержки экономики. Как ранее писал «Коммерсантъ», часть средств на нее собираются взять из ФНБ или привлечь через заимствования на рынке, часть хотят найти путем пересмотра ранее утвержденных бюджетных расходов, в том числе на национальные проекты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео
Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу
Назван срок истощения российской «кубышки»
Назван срок истощения российской «кубышки»
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина, дочь которого носитель COVID-19
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина,
Песков рассказал о непростом решении Путина
Песков рассказал о непростом решении Путина
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

Силуанов назвал сроки исчерпания Резервного фонда и ФНБ
России отвели несколько лет при низких ценах на нефть
Минфин начнет пополнять Фонд национального благосостояния уже в 2018 году
В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть