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Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России
Эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медицинских учреждений позволяют держать уровень смертности от коронавирусной инфекции в России на очень низком уровне — примерно 0,8 процента случаев с летальным исходом. Об этом заявил в беседе с "Известиями" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.


"Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех", — отметил специалист.

По словам вирусолога, следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.


Виктор Зуев предположил, что России не попадет в первую пятерку "рейтинга" стран мира по количеству зараженных. Причиной этому он называет принятые для борьбы с COVID-19 меры. Он подчеркивает, что линия поведения россиян дает хороший результат.
# Россия
По материалам: ria.ru

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