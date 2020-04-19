Нет оптимизма. Экс-депутат Рады предрекла Украине конец из-за COVID

Анастасия Иванова

Пандемия коронавируса на Украине когда-нибудь завершится, но уверенность в том, что страна продолжит существование, отсутствует.

Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады Анна Герман, которая выступила в эфире телеканала "112 Украина".

Действия украинских властей, по ее мнению, имеют хаотичный характер и не рассчитаны на перспективу. Политик полагает, что нынешние власти больше озабочены получением нового кредита от МВФ, чем сдерживанием распространения вируса.

"Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа", – заключила Анна Герман.

По данным Минздрава страны, всего за время пандемии зафиксировано 5 106 случаев инфицирования COVID-19, 133 из которых завершились смертью пациентов, а 275 человек выздоровели.

сообщило, что экс-депутат Рады Надежда Савченко предупредила украинского президента Владимира Зеленского о росте количества недовольных проводимым им курсом.