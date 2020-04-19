Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Звезду срочно положили в реанимацию, где она провела несколько дней и только когда все поняли, что ее здоровью ничего не угрожает, перевели в отдельную палату.
Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось». Друзья и коллеги считают, что плохое самочувствие артистки могло быть связано с финансовыми проблемами.
Об этом Татьяна сама рассказывала журналистам за два дня до госпитализации. Тогда звезда призналась, что тяжело переживает самоизоляцию не только потому, что находится в четырех стенах, но и из-за нехватки средств.
В числе ее расходов было содержание музыкального коллектива, младшего сына, а также выплата ипотеки за элитную квартиру на Васильевском острове, которую она купила для наследников. «Дети растут, всем хочется жить отдельно», — говорила исполнительница хита «Не плачь». По ее словам, на первый взнос она накопила благодаря материнскому капиталу, а после исправно платила взносы. Иногда ей помогал и старший сын, устроившийся работать в одну из кофеен в Петербурге — правда, на время карантина она закрылась.
Ранее в беседе со «СтарХитом» Татьяна признавалась: что накоплений у нее нет, а все, что зарабатывает, быстро разлетается на бытовые нужды.
Раньше надежда была на Владислава Радимова, но когда он закончил с профессиональной карьерой, то доходы резко упали. В семье начались ссоры и конфликты, которые в итоге переросли в развод — сейчас супруги не общаются и давно не видели друг друга.
Судя по всему, неудачей обернулся и новый роман Булановой с таинственным бизнесменом, который присылал ей цветы и машины в аэропорт. В эфире программы «Ты не поверишь!» Татьяна отказалась о нем говорить, отметив лишь: «Лучше без денег, но здоровым, чем с деньгами, но в больнице».
Фото: Legion-Media, Instagram, Михаил Садчиков-младший