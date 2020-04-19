Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Анастасия Иванова

Неделю назад стало известно о том, что 51-летнюю Татьяну Буланову госпитализировали в петербургский медицинский центр. Сначала врачи подумали, что это проблемы с сердцем, но после обследования установили: микроинсульт.

Звезду срочно положили в реанимацию, где она провела несколько дней и только когда все поняли, что ее здоровью ничего не угрожает, перевели в отдельную палату.

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось». Друзья и коллеги считают, что плохое самочувствие артистки могло быть связано с финансовыми проблемами.

Об этом Татьяна сама рассказывала журналистам за два дня до госпитализации. Тогда звезда призналась, что тяжело переживает самоизоляцию не только потому, что находится в четырех стенах, но и из-за нехватки средств.

«Деньги закончились, а жить на что-то надо, еду покупать. Кот орет голодный — если продлят дальше, я не знаю, что будет. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Волка ноги кормят: съездил, поработал, получил. Сейчас надо найти средства к существованию», — рассуждала Буланова.

В числе ее расходов было содержание музыкального коллектива, младшего сына, а также выплата ипотеки за элитную квартиру на Васильевском острове, которую она купила для наследников. «Дети растут, всем хочется жить отдельно», — говорила исполнительница хита «Не плачь». По ее словам, на первый взнос она накопила благодаря материнскому капиталу, а после исправно платила взносы. Иногда ей помогал и старший сын, устроившийся работать в одну из кофеен в Петербурге — правда, на время карантина она закрылась.

Ранее в беседе со «СтарХитом» Татьяна признавалась: что накоплений у нее нет, а все, что зарабатывает, быстро разлетается на бытовые нужды.

«Сын как-то спросил про внуков, а я ответила: «Если я буду с ними сидеть, то кто тогда деньги заработает? Ведь все на мне, я всех обеспечиваю», — говорила певица.

Раньше надежда была на Владислава Радимова, но когда он закончил с профессиональной карьерой, то доходы резко упали. В семье начались ссоры и конфликты, которые в итоге переросли в развод — сейчас супруги не общаются и давно не видели друг друга.

Судя по всему, неудачей обернулся и новый роман Булановой с таинственным бизнесменом, который присылал ей цветы и машины в аэропорт. В эфире программы «Ты не поверишь!» Татьяна отказалась о нем говорить, отметив лишь: «Лучше без денег, но здоровым, чем с деньгами, но в больнице».

Фото: Legion-Media, Instagram, Михаил Садчиков-младший