NI объяснил, как США "потеряли" российскую субмарину в 2018 году

Алексей Вольцев

Американский журнал National Interest оценил российские подлодки проекта "Ясень" и малозаметность этих субмарин, из-за которой США в прошлом потеряли их след.

Издание напомнило слова контр-адмирала американского флота Дейва Джонсона, который оказался настолько впечатлен "Северодвинском" — головным кораблем проекта, что заказал его модель для своего кабинета, "чтобы не забывать, с чем ВМС придется иметь дело".

Одним из преимуществ "Ясеня" журнал называет его малозаметность. Так, в 2018 году, когда российская субмарина проплывала в Атлантическом океане, американские военные не могли ее обнаружить в течение нескольких недель. Все дело, поясняет NI, в корпусе из маломагнитной стали, которая значительно сокращает магнитную сигнатуру подлодки.

"В мирное время потерять российскую подлодку — головная боль. Во время конфликта потеря следа субмарины — смертельная опасность", — заключил автор статьи.