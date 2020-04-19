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Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова

Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Смена юридического адреса посольства России в Праге не имеет отношения к переименованию площади Под Каштаны, где размещается дипломатическое представительство, в площадь имени Бориса Немцова.

Об этом дипломаты сообщили на официальной странице в Facebook, сообщает "Газета.ru".

"Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание", – отметили сотрудники посольства.

Ранее стало известно, что российское посольство в Чехии приняло решение о смене юридического адреса. Процедура совпала с моментом, когда площади, на которой располагается дипмиссия, получила новое название – в честь убитого российского политика Бориса Немцова.


сообщило, что постпред России Михаил Ульянов ответил на твит посольства США о якобы разрушении собор Святого Стефана советскими войсками во время освобождения Вены в апреле 1945 года.
# Политика
По материалам: ria.ru

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