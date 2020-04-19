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Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в МосквеИван ОхлобыстинФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия. На службе заметили актера Ивана Охлобыстина, сообщает Baza.

Русская православная церковь (РПЦ) по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан и проводить службы только при участии клира. Циркулярное письмо митрополита Воскресенского Дионисия с соответствующим распоряжением опубликовали еще 11 апреля.

Однако, несмотря на запрет, службу с прихожанами провел храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, расположенный в центре Москвы напротив Кремля. На службе присутствовало около 50-60 человек, уточняет Baza. По информации издания, дочь Охлобыстина, который пришел в церковь вместе с семьей, недавно переболела коронавирусной инфекцией.

Как пишет Baza, московским властям было известно о проведении службы, поскольку за безопасностью на мероприятии следила полиция.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой. В обращении он отметил, что для православных христиан Пасха является одним из самых долгожданных праздников, однако попросил горожан воздержаться от посещения храма в рамках борьбы с распространением коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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