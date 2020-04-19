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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреляФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных в мире достигло 2 329 539, за сутки заразились около 86 тысяч человек.

С начала пандемии коронавируса умерли 160,7 тысячи человек, вылечились более 595,2 тысячи пациентов. Антилидерами по числу заражений остаются США (735 тысяч), Испания (194,4 тысячи), Италия (175,9 тысячи), Франция (153 тысячи), Германия (143,7 тысячи) и Великобритания (115,3 тысячи).

В России всего зафиксировано 36 793 случаев заражения. За последние сутки выявлено почти пять тысяч случаев. Всего начала эпидемии выздоровели 3057 человек, число скончавшихся составило 313.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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