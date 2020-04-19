Пасха 19 апреля 2020 года: ранняя или нет?

Вадим Карасев

Пасха — праздник, дата которого меняется в православном календаре каждый год. Она может быть ранней или поздней. Эксперты расскажут вам о том, какой она будет в этот раз, а также о том, какие приметы с этим связаны.

В этом году величайший православный праздник отмечается 19 апреля. Он стоит над всеми двунадесятыми и великими праздниками, потому что он гораздо важнее их всех. Пришла пора узнать, чем отличаются ранняя и поздняя Пасха, а также каковы народные приметы о каждой из них.

От чего зависит дата Пасхи

У разных христианских конфессий дата празднования отличается. Православная церковь высчитывает дату Пасхи, исходя из лунного календаря. Дата привязана также к равноденствию и зависит от множества различных параметров.

Учитывая, что существует множество событий православного календаря, зависящих от Пасхи, они тоже смещаются в зависимости от того, в какой день бывает этот праздник. Речь идет о Троице, Великом посте, Страстной неделе, периоде пятидесятницы, Петровом посте, Вознесении Господнем и так далее.

Какой будет Пасха в 2020 году

Итак, в этом году величайший православный праздник отмечается 19 апреля. Согласно расчетам, самая ранняя Пасха возможна 4 апреля по новому стилю, что наблюдалось всего 9 раз за всё время. Самая поздняя — 8 мая. Получается, что в 2020 году Пасха не будет ранней или поздней.

С ранней или поздней Пасхой связаны некоторые народные приметы. Например, считается, что если Пасха празднуется очень рано (не обязательно именно 4 апреля), то будет ранняя весна и быстро придет тепло, поэтому можно будет раньше начинать посадки. Если Пасха наступает поздно, то год будет тяжелым и изнурительным, а весны долго не будет. Наблюдения показывают, что когда Пасха поздняя — то есть, отмечается на майские праздники или позднее, — до этого момента погода стоит холодная и ветреная, а сразу после Воскресения Господнего наступает оттепель и приходят теплые ветра.

На Руси считали, что если пожениться сразу после очень ранней Пасхи, то можно привлечь много удачи в свою жизнь. Также вскоре после ранней Пасхи можно встретить на своем жизненном пути много добрых людей, которые укажут верный путь к целям.