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Пасха 19 апреля 2020 года: Светлое Христово Воскресение

Пасха 19 апреля 2020 года: Светлое Христово Воскресение

Сегодня весь православный мир отмечает величайший и самый светлый праздник Христова Воскресения. Это день радости, молитвы, улыбок и бесконечной любви друг к другу.

19 апреля можно назвать самым ярким днем для любого православного человека. В этот день принято показывать свою любовь близким людям, быть рядом с ними и наслаждаться общением и весельем. Не забудьте о чтении благодарственных молитв, а также о церковных традициях.


История и смысл Пасхи

После распятия Христа похоронили в пещере. В воскресный день Мария Магдалина с еще одной женщиной пришли посмотреть на гроб, помолиться и возлить благовония на тело умершего Христа.

Вместо этого они увидели ангела в сияющем свете рядом с пустой гробницей. Он сказал женщинам, что Иисуса Христа здесь нет, что он воскрес и ждет своих учеников в Галилее, где они смогут его увидеть.

Сначала ученики не поверили в это, но дух Христа являлся им не единожды, пока те пребывали в Иерусалиме. В конечном итоге в воскресение уверовали все, включая известного нам Фому.


Традиции 19 апреля

Пост завершился, и в Пасху можно наконец вкусить еды, на которую действовал запрет. Но самое главное — наконец можно и даже нужно веселиться и радоваться. Конечно, эта радость все равно содержит толику грусти, но не скорби. Земной путь Христа завершился, и теперь он следит за людьми с небес.

Не забудьте поприветствовать утром близких и друзей фразой «Христос воскрес». Если кто-то сказал ее вам, ответьте: «Воистину воскрес». Соберитесь всей семьей, отметьте этот великий праздник. Священнослужители не рекомендуют употреблять много алкоголя в день Пасхи, потому что это идет вразрез с церковными устоями. Пасхальная служба в 2020 году проходит онлайн, верующие могут посмотреть ее трансляцию.

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По материалам: dailyhoro.ru

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