Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения УПЦ (видео)

Алексей Вольцев

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают Пасху. В связи с пандемией коронавируса в Украине запрещены массовые мероприятия — президент Владимир Зеленский призвал верующих воздержаться от посещения храмов и отдать предпочтение просмотру онлайн-трансляции праздничного богослужения.

Богослужение в честь Светлого Христова Воскресения УПЦ МП проведет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00.

Напоминаем, что из-за массовых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин — с 4 апреля прекратили публичные богослужения, полностью переведя их в онлайн.

Киевская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям также приняла решение о введении карантина на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря.