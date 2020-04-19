Песков: наступило "авральное время", которое требует ручного управления

Анастасия Иванова

Дмитрий Песков назвал ситуацию с борьбой с коронавирусом в России "авральным временем", которое требует ручного управления и ежедневной напряженной работы президента.

"Это ежедневная тема для президента, я бы сказал, временами даже ежечасная. Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов (ИВЛ) в регионы, на оборудование койкомест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказом. Поэтому система сложная, время авральное. <...> То, что это в режиме телеконференций, мне кажется, для президента никакой роли не играет, он ежедневно очень напряженно работает", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".