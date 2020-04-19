Певцу из Северной Осетии запретили сход против «несуществующего вируса»
Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, не верящему в существование коронавируса и объявившему о народном сходе на 20 апреля против действий властей, Ленинский районный суд Владикавказа избрал ограничительную меру.
ИА Newstes сообщало, что региональное управление Следственного комитета России возбудило дело против Чельдиева по статье 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ.
Чельдиев распространил ранее в соцсетях видео, в которых он назвал надуманными меры, принимаемые властями Северной Осетии для защиты населения от Covid-19. Он призывает людей собраться завтра на «сход» на площадь перед зданием правительства. В СК заявили, что Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.
Отметим, что два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии были зафиксированы 1 апреля. Сегодня, 19 апреля, заболевших уже 145, восемь из них выздоровели, двое человек скончались.