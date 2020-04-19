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Певцу из Северной Осетии запретили сход против «несуществующего вируса»

Певцу из Северной Осетии запретили сход против «несуществующего вируса»

Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, не верящему в существование коронавируса и объявившему о народном сходе на 20 апреля против действий властей, Ленинский районный суд Владикавказа избрал ограничительную меру.

«Мера пресечения избрана в соответствии со ст. 105 прим. 1 УПК РФ (Запрет определенных действий»»). Это подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца», — заявили в суде.

ИА Newstes сообщало, что региональное управление Следственного комитета России возбудило дело против Чельдиева по статье 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ.

Чельдиев распространил ранее в соцсетях видео, в которых он назвал надуманными меры, принимаемые властями Северной Осетии для защиты населения от Covid-19. Он призывает людей собраться завтра на «сход» на площадь перед зданием правительства. В СК заявили, что Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

Отметим, что два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии были зафиксированы 1 апреля. Сегодня, 19 апреля, заболевших уже 145, восемь из них выздоровели, двое человек скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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