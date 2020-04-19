Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)

Лидия Мартынова

Пилот российского высотного перехватчика МиГ-31 поприветствовал летчика истребителя F-16 одной из стран НАТО при встрече в воздухе. Видео из кабины самолета опубликовано Yotube-канале Fighterbomber.





МиГ-31 сопровождал ракетоносец Ту-95МС в международном воздушном пространстве. Когда российский самолет сблизился с F-16, пилот несколько раз помахал летчику рукой и поднял вверх большой палец. Затем F-16 ушел в сторону.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых погодных условиях. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения США.