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Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)

Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)

Пилот российского высотного перехватчика МиГ-31 поприветствовал летчика истребителя F-16 одной из стран НАТО при встрече в воздухе. Видео из кабины самолета опубликовано Yotube-канале Fighterbomber.


МиГ-31 сопровождал ракетоносец Ту-95МС в международном воздушном пространстве. Когда российский самолет сблизился с F-16, пилот несколько раз помахал летчику рукой и поднял вверх большой палец. Затем F-16 ушел в сторону.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых погодных условиях. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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