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Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео

Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео

На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором пилот российского самолета МиГ-31 поздоровался с вылетевшим на перехват летчиком F-16. "МиГ" сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

В опубликованном ролике российский летчик машет западному коллеге рукой и показывает ему большой палец в знак одобрения.

При каких обстоятельствах было снято видео, не раскрывается, однако известно, что Ту-95 регулярно совершают облеты границ НАТО. В ноябре 2017-го года в Генштабе заявили, что интенивность полетов дальней авиации вернулась к советским показателям.

МиГ-31 был разработан в 1970-х годах в качестве перехватчика. Единственным боевым конфликтом, где он применялся, остается война в Сирии. Максимальная скорость превышает 3000 км/ч, а высота полета может достигать 25 км.

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По материалам: uposters.ru

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