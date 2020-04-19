Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео

Вадим Карасев

На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором пилот российского самолета МиГ-31 поздоровался с вылетевшим на перехват летчиком F-16. "МиГ" сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

В опубликованном ролике российский летчик машет западному коллеге рукой и показывает ему большой палец в знак одобрения.

При каких обстоятельствах было снято видео, не раскрывается, однако известно, что Ту-95 регулярно совершают облеты границ НАТО. В ноябре 2017-го года в Генштабе заявили, что интенивность полетов дальней авиации вернулась к советским показателям.

МиГ-31 был разработан в 1970-х годах в качестве перехватчика. Единственным боевым конфликтом, где он применялся, остается война в Сирии. Максимальная скорость превышает 3000 км/ч, а высота полета может достигать 25 км.