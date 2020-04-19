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Подсчитано число россиян старше 100 лет

Подсчитано число россиян старше 100 летФото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В России проживает 22,6 тысяч долгожителей старше 100 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на расчеты Росстата.

Этот показатель вырос на 10 процентов с 2019 года — тогда в стране насчитывалось 20,5 тысячи граждан, перешагнувших вековой рубеж. В 2010-м, по данным службы, в России было 7,6 тысяч граждан старше 100 лет.

Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).

Меньше всего долгожителей оказалось в в Магаданской области (6 человек), Ненецком автономном округе (8), Республике Алтай (9), Мурманской области (11) и в Республике Тыва (13).

В 2019 году тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что за последние 20 лет продолжительность жизни в России в среднем увеличилась на 7,7 лет. По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России за январь-август прошлого года увеличилась на 0,7 года и достигла 73,6 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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