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Повышенная гигиена нужна и против «коронамошенников» — эксперт

Повышенная гигиена нужна и против «коронамошенников» — эксперт

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц дал рекомендации, как не попасться на уловки «коронамошенников». Продажа поддельных электронных пропусков на период самоизоляции, поддельные уведомления о якобы начисленных штрафах, жульнические предложения работы на дому — это лишь малая часть приемов, которые используют преступники в условиях пандемии коронавируса, отмечает он.

Эксперт призвал пользователей интернета быть внимательными.

«Мошенники могут извернуть любой значимый инфоповод так, чтобы ввести потенциальную жертву мошенничества в замешательство, сыграть на каких-то чувствах, эмоциях. Каждый день появляется много информации касательно коронавируса — пропускные системы, государственные компенсации. Уже появилось более 4 тыс. фишинговых сайтов, которые созданы с тем или иным упоминанием коронавируса в названии. 80% из них изначально создавались под мошенничество. Бдительность, внимательность и информированность — единственный способ защититься от таких мошенников», — сказал Лифшиц в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что полагаться следует на официальные источники информации и не нужно переходить по сомнительным ссылкам.

«Сейчас время мошенников — люди доверчивы, когда не понимают, что делать. Мошенники собирают базы данных и продают эти данные. Это бывает промежуточной точкой, конечная цель — украсть деньги у человека. Мы научились соблюдать повышенную гигиену в повседневной жизни, в цифровом мире также надо соблюдать гигиену. Мы находимся в неком цифровом карантине и нужно внимательно относиться к тому, куда вы переходите», — предупредил эксперт по кибербезопасности.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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