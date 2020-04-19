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"Прекратите вмешиваться". Иран отказался от помощи США в борьбе с COVID

"Прекратите вмешиваться". Иран отказался от помощи США в борьбе с COVID
Ирану не нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предложили США в качестве помощи в борьбе с COVID, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф на странице в Twitter.

"Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через несколько месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика (пер. РИА Новости)", – написал Зариф.

В середине марта Мохаммад Джавад Зариф разместил в Twitter список из 30 пунктов, в котором перечислены средства, необходимые Ирану в борьбе с коронавирусом. Среди них аппараты ИВЛ и другое оборудование, а также миллионы медицинских масок, перчаток, тестов на коронавирус и наборов средств индивидуальной защиты.


Дональд Трамп в рамках конференции в Белом доме заявил, что США готовы помочь Ирану и доставить аппараты ИВЛ, если исламская республика этого захочет.

По последним данным, количество больных COVID в Иране составляет более 82 тысяч человек, более 5,1 тысячи человек скончались.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна справляется с коронавирусом лучше, чем западные страны, имея к тому же, "санкционный вирус".

# Политика
По материалам: ria.ru

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