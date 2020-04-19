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Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ

Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Государственные границы, закрытые из-за распространения коронавируса, должны оставаться в таком состоянии еще один год, чтобы предотвратить новую волну эпидемии, заявил чешский президент Милош Земан, выступая по пражскому радио F1.

"Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем ориентироваться на советы медиков", - сказал Земан.

# В мире
По материалам: ria.ru

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