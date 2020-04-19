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Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении женыПавел Прилучный и Агата МуцениецеФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении. Об этом он говорил во время прямого эфира в Instagram.

По словам артиста, он не бил супругу. Он попросил подписчиков не задавать вопросов про Муцениеце. «Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — сказал Прилучный.

В конце февраля стало известно, что Прилучный и Муцениеце, у которых двое общих детей, решили развестись. В апреле актриса опубликовала несколько видеозаписей через Instagram своей матери Нонны Муцениеце, в которых рассказала о пьянстве и бытовом насилии со стороны мужа. Позднее Муцениеце заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние придет в норму.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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