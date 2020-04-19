Прямая трансляция Пасхальной службы в 2020 году: смотреть онлайн

Вадим Карасев

В связи с эпидемией коронавируса все больше храмов и церквей переходят на онлайн-трансляции вместо богослужений с прихожанами. В 2020 году многие верующие люди встречают Пасху дома. К счастью, вера объединяет людей по всему миру даже на расстоянии.

Никакие преграды и испытания не помешают христианам услышать церковную службу в Пасху. Светлое Христово Воскресенье станет для нас в этом году особенно важным событием, символом победы Господа над смертью. Это день, в который мы все вспоминаем о том, что жертва Христа была не напрасной.

Жизнь приносит нам не только радость, но и испытания, с которыми нужно справиться. Русская православная церковь рассказала о том, как самостоятельно освятить дома куличи в условиях самоизоляции и пандемии. Онлайн-трансляции на сегодняший день устраивают многие храмы, церкви и монастыри. Вы можете посмотреть трансляцию Пасхальной службы у нас, не покидая дом.

Прямая трансляция ночной Пасхальной службы проходит в храме Христа Спасителя:





В 2020 году на Пасху очень важно оставаться дома, если такая возможность у вас есть. Церковные праздники можно встречать с близкими и родными. Важно не ссориться, не нарушать церковных предписаний, не злиться по пустякам. А также не впадать в грех уныния, ведь сейчас всем нам как никогда важно сплотиться и вместе вознести молитвы Господу.