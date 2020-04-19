"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"

Влада Некрасова

Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют опасность для флота, даже при условии, что они не оснащены ядерными боеголовками, пишет National Interest.

Автор статьи отметил, что "Цирконы" способны развивать скорость в пять раз выше скорости звука, тем самым они будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты "Оникс". Отмечается, что скорость "Цирконов" и вовсе должна быть увеличена в два раза.

"Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце", – говорится в материале.

сообщило, как в США уже оценивали российские корабли с гиперзвуком.