Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"

"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"

"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют опасность для флота, даже при условии, что они не оснащены ядерными боеголовками, пишет National Interest.

Автор статьи отметил, что "Цирконы" способны развивать скорость в пять раз выше скорости звука, тем самым они будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты "Оникс". Отмечается, что скорость "Цирконов" и вовсе должна быть увеличена в два раза.

"Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце", – говорится в материале.


сообщило, как в США уже оценивали российские корабли с гиперзвуком.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
МВФ берет под управление третью власть Украины
МВФ берет под управление третью власть Украины
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
Covid-19 разбудил Faketoken — троян похищает деньги
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек
В Мьянме число заразившихся коронавирусом превысило сто человек

Топ на сегодня

Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок",
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали ссыльных в Сибирь именами муфтиев России
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали

Еще по теме

NI: К середине 20-х годов российский флот будет представлять чудовищную опасность
Российские крейсеры получат гиперзвуковое оружие (ФОТО)
Эксперт рассказал о преимуществах российской ракеты «Циркон»
В США испугались новых боеголовок «Ярса»