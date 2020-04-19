Прогноз на постпандемию: роботы заменят 75% рабочих мест

Лидия Мартынова

Порядка 75% рабочих мест в развивающихся странах заменят роботы, когда закончится пандемия коронавируса. Такой прогноз содержится в исследовании Bank of America (BofA) «Covid-19 — десять лет спустя».

Предполагается, что сильнее всего автоматизация затронет Мексику, где потери могут достигнуть 80%, менее всего — Россию с 60%, пишут «Известия».

Также специалисты BofA считают, что наибольшее влияние фискальные меры, принятые во время кризиса, и замедление экономического роста окажут на страны с большим госдолгом и низкими резервами, такие как Бразилия, ЮАР и Турция.

В то же время даже сейчас на этих рынках есть возможности для инвесторов, отмечается в исследовании.