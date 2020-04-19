Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Евразийского экономического союза не принимают новых членов в организацию, так как это поэтапный сложный процесс, который не терпит спешки.

В процессе расширения нельзя перепрыгивать через этапы, подчеркнул он, отвечая в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на вопрос о том, сколько стран должно входить в ЕАЭС.

«Всегда достигнутые решения — это компромиссы, а компромиссы — это что такое? Это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет. Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться этих компромиссов», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Newstes, Путин также заявил, что объединение усилий постсоветских республик «естественное дело», поскольку это повышает их конкурентоспособность. Именно поэтому, отметил он, такое сотрудничество не нравится Западу.

«Надо прямо сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал Путин.

Участниками ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000—2014 годы), членом которого также являлся Таджикистан. 14 мая 2018 года статус государства — наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии. Власти Таджикистана заявляют, что изучают плюсы и минусы членства в союзе.