Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

Лидия Мартынова

Совместные усилия бывших советских стран идут на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".





"И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", — цитируют "Вести" президента.

Отмечается, что это небольшое интервью президент дал еще в октябре, но в эфире его показали впервые.

СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. Путин также напомнил, что жители всех этих стран разговаривают на русском языке, и указал на наличие общей инфраструктуры.

"Это еще одно колоссальное преимущество интеграции", — добавил он.