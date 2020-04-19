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Путин: власти работают на опережение в борьбе с пандемией коронавируса

Путин: власти работают на опережение в борьбе с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин отметил, что страна внимательно анализирует опыт борьбы с коронавирусом других государств, власти РФ видят риски и работают на опережение, говорится в поздравлении россиянам с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.

"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение", - говорится в поздравлении президента.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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