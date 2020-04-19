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Раиса Куркина: «Если нечаянно загляну в зеркало – пугаюсь, потому что не узнаю себя»

Раиса Куркина: «Если нечаянно загляну в зеркало – пугаюсь, потому что не узнаю себя»
Жизнь звезды «Белого солнца пустыни» была наполнена событиями, но не всегда самыми счастливыми. За плечами у Раисы Семеновны неудачные браки, проблемы с дочерью и трудности в профессиональной карьере.

92-летняя Раиса Куркина живет одна. Единственная дочь актрисы давно вышла замуж и переехала в Канаду. Составить компанию семье Раиса Семеновна отказалась. Несмотря на преклонный возраст, артистка хорошо выглядит и вполне может о себе позаботиться. Однако принять изменившуюся внешность Курковой до сих пор непросто. По словам звезды, она порой боится смотреть на собственное отражение. «Если я нечаянно загляну в зеркало — я пугаюсь, потому что я себя не узнаю», — призналась звезда «Белого солнца пустыни». 

Тем не менее, Раиса Семеновна не собирается впадать в уныние. Артистка старается сохранять бодрость духа и ежедневно благодарит всех, кто помнит о ней. «Живу на преодолении, иногда кажется, что уже на финишную прямую выхожу», — поделилась Куркина в программе «Привет, Андрей!».

Ранее актриса отмечала, что страдает от недостатка общения, потому что находится вдали от родственников. Правда, считает это вполне справедливым — Раиса Семеновна до сих пор винит себя в том, что не уделила наследнице должного времени и внимания. Когда Ирина родилась, у артистки в приоритете была карьера, поэтому девочка была вынуждена находиться на попечении бабушки. «Я снимаюсь где-то. Меня нет, бабушка заботится о ней. Она думала, что мама живет, как актеры некоторые, а вот бабушка обо мне заботиться... Это я ведь предложила развод», — рассказывала Куркина журналистам.

Напомним, что актриса была замужем дважды. Первую свадьбу Раиса Семеновна сыграла еще в студенчестве с Борисом Скомаровским. Пара рассталась из-за измены. Однажды, вернувшись со съемок, Куркина поймала неверного с поличным. Простить предательства она не смогла и сразу подала на развод. 

Вторым избранником актрисы стал Владимир Мотыль, которого она встретила на съемках «Детей Памира». Ради новой возлюбленной режиссер расстался с женой. После чего Раиса Семеновна стала звездой его фильмов. Несмотря на сложность характеров супруги прожили вместе несколько счастливых лет, но и в этих отношениях актрису ждали неприятности. История повторилась: Куркина нашла у мужа недвусмысленные любовные послания в кармане пиджака. После этого актриса предпочла воздержаться от романтики и начала жить одна. 

Кроме того, у Куриной начались и творческие неудачи. В конце 80-х она почти прекратила сниматься, а в новом веке получила лишь пару достойных ролей. Тогда единственный спасением для звезды стали редкие встречи с близкими: дочерью и внуком Александром, который изредка приезжает навестить бабушку.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Привет, Андрей!», кадр из программы «Пусть говорят»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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