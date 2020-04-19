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Риз Уизерспун рассказала о послеродовой депрессии: "Я просто была не в себе"

Риз Уизерспун рассказала о послеродовой депрессии: "Я просто была не в себе"

44-летняя Риз Уизерспун стала гостьей подкаста актрисы Джамилы Джамил I Weigh. Звезда рассказала о послеродовой депрессии и призналась, что у нее начались серьезные проблемы с психическим здоровьем, когда появились дети.


У меня определенно была депрессия. Мой мозг работал как белка в колесе, крутил мысли по кругу, не останавливался. Я всю жизнь пытаюсь управлять им.

У меня трое детей. Рождение каждого из них отразилось на мне по-своему. После одних родов у меня почти не было депрессии, а после вторых — был тяжелый послеродовой период, когда мне приходилось принимать сильнодействующие лекарства, потому что я просто была не в себе,

— сказала актриса.


Риз воспитывает 20-летнюю дочерь Аву, 16-летнего сына Дикона (их отец Райан Филипп), а также семилетнего сына Теннеси (отцом мальчика является ее нынешний муж Джим Тот).

Когда Уизерспун рассказала о своем опыте обращения за психологической помощью, она отметила, что ее жизнь "полностью вышла из-под контроля" после рождения первого ребенка.


Риз Уизерспун с семьейМы не понимаем, какие гормональные качели нас ждут, когда прекращаем кормить грудью. Никто не объясняет этого. Мне было 23 года, когда у меня родился первый ребенок, и никто не сказал мне, что потом бывает с гормонами. Я никогда не чувствовала себя более подавленной, чем тогда. Это было страшно, — вспоминала актриса.

У меня не было правильного руководства к действию, никто не оказывал мне помощь. Помню, как просто потеряла сознание,

— сказала она, добавив, что ее мама не могла быть рядом тогда, чтобы помогать ей.

Актриса подчеркнула, что нужно серьезно относиться к проблемам и психическому состоянию молодых мам.


Гормоны так мало изучены. Я продолжаю обращаться к своим врачам за ответами на многие вопросы. Просто у нас все еще недостаточно исследований о том, что происходит с женским телом, и о тех гормональных сдвигах, к которым мы относимся не так серьезно, как следовало бы. Я глубоко сочувствую женщинам, которые переживают это. Послеродовая депрессия — это реальная проблема,

— подытожила она.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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