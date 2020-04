Рок-группа Enter Shikari выпустила новый альбом

Анастасия Иванова

. Британская рок-группа Enter Shikari представила в Сети новый альбом "Nothing Is True & Everything Is Possible". Сборник стал шестым у музыкантов.

"Люди часто обращаются к искусству в трудные времена. Надеюсь, этот альбом станет источником хороших новостей для кого-то", – прокомментировал фронтмен Рау Рейнольдс.

По его словам, несмотря на то, что они постарались наполнить альбом оптимизмом, в нем есть и реализм. Поэтому в песнях музыканты размышляют о многих проблемах, в том числе и о переменах, которые уже происходят в мире из-за вспышки коронавируса.

В трек-лист вошло 15 композиций. Все они доступны для прослушивания и скачивания на цифровых платформах.