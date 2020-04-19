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Рок-группа Enter Shikari выпустила новый альбом

Рок-группа Enter Shikari выпустила новый альбом
. Британская рок-группа Enter Shikari представила в Сети новый альбом "Nothing Is True & Everything Is Possible". Сборник стал шестым у музыкантов.

"Люди часто обращаются к искусству в трудные времена. Надеюсь, этот альбом станет источником хороших новостей для кого-то", – прокомментировал фронтмен Рау Рейнольдс.


По его словам, несмотря на то, что они постарались наполнить альбом оптимизмом, в нем есть и реализм. Поэтому в песнях музыканты размышляют о многих проблемах, в том числе и о переменах, которые уже происходят в мире из-за вспышки коронавируса.


В трек-лист вошло 15 композиций. Все они доступны для прослушивания и скачивания на цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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