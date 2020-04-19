Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Роман Силантьев: Совет муфтиев неспособен развивать исламское образование

Роман Силантьев: Совет муфтиев неспособен развивать исламское образование

Роман Силантьев: Совет муфтиев неспособен развивать исламское образование

Лишение Рособрнадзором Московского исламского института лицензии на ведение образовательной деятельности в этом году стало знаковым событием в мусульманском сообществе России. Исламское учебное заведение в столице страны продемонстрировало полную управленческую бездарность его руководства. Такого мнения придерживается известный российский исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по теологии Роман Силантьев. Об этом и об основных процессах в исламской умме России последних лет религиовед рассказал в своем интервью ИА Newstes .

— Роман Анатольевич, 30 ноября 2016 года в Москве было создано Духовное собрание мусульман России во главе с муфтием Москвы, центрального региона и Чувашии Альбиром Кргановым. Прошло уже 3,5 года. Можно ли говорить о том, что в мусульманской умме России сейчас уже не три, а четыре муфтията федерального уровня: Центральное духовное управление мусульман (председатель — Талгат Таджуддин), Совет муфтиев России (председатель — Равиль Гайнутдин), Координационный центр мусульман Северного Кавказа (председатель — Исмаил Бердиев) и Духовное собрание мусульман России (председатель — Альбир Крганов)?

— Сейчас в российский умме семь центров и на подходе восьмой. Четыре упомянутых, Духовное управление мусульман Татарстана, муфтият Дагестана и Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. При этом ДУМ Татарстана — лидер по зарегистрированным приходам, а муфтият Дагестана находится на первом месте по числу реально действующих общин, верующих в целом, вузов и средних учебных заведений. И со СМИ у него все в порядке: сайт «Ислам.ру» и самая тиражная газета «Ас-Салам». ДУМ Татарстана по учебным заведениям и СМИ, кстати, на втором месте.

На федеральном уровне можно наблюдать следующую конфигурацию: Совет муфтиев России / ДУМ РФ без союзников, но с открытыми оппонентами в лице ЦДУМ и ДСМР (с остальными крупными централизованными религиозными организациями мусульман отношения тоже далеки от идеала), ЦДУМ в союзе с ДУМ Татарстана имеет оппонентов в лице СМР и ДСМР, альянс ДСМР, ДУМ Татарстана и муфтията Дагестана, к которому постепенно дрейфует Крымский муфтият, как единое целое ни с кем не враждует и Координационный центр мусульман Северного Кавказа, у которого открытых врагов тоже нет. Есть еще небольшое количество автономных местных и централизованных религиозных организаций мусульман, которые в расчет можно не принимать. Такова сейчас картина организационного оформления внутри мусульманской уммы России.

Я полагаю, что вскоре еще один региональный муфтият может стать отдельным полюсом в мусульманской умме страны: это Духовное управление мусульман Башкортостана (муфтий Айнур Биргалин), которое пока входит в состав Совета муфтиев России, но прекрасно понимает, что владеет «контрольным пакетом» общин этой организации. Биргалин — молодой (30 лет) и весьма амбициозный лидер, который будет делать ставку на полную самостоятельность своего муфтията. Если он выйдет из состава СМР, то Равилю Гайнутдину придется по числу общин соревноваться уже не с ЦДУМ, а с муфтиятом Крыма.

Самостоятельную игру ведет и муфтий Нафигулла Аширов, возглавляющий Духовное управление мусульман Азиатской части России, которое номинально входит в Совет муфтиев России. У Аширова появились мечети даже в Дагестане (это несколько ваххабитских приходов), он отбирает мечети у Гайнутдина, которые переходят в ДУМ АЧР. Да, на Гайнутдина он сильно обижен за нарушение договоренностей о разделе сфер влияния. Сейчас у Аширова представительство в Астрахани, он активно окучивает Нижнее Поволжье. Т. е. получается, что он тоже создает свой аналог муфтията федерального уровня…

— А Аширова не смущает, что он выходит за пределы Азиатской части России?

— Его ничего не смущает, тем более что раньше Гайнутдина не смущал выход за пределы европейской части страны. И такие примеры имеются в других регионах. Например, Ставропольский муфтият в первой половине 2010-х годов регистрировал приходы в Пензенской области, Чеченский муфтият — в Орловской.

— Вернемся к ДСМР. А насколько реальны успехи Альбира Крганова, чтобы собственный муфтият сделать центром силы в мусульманской умме страны? Не получится ли так, что ДСМР повторит судьбу Российской ассоциации исламского согласия (РАИС), активного игрока на мусульманском пространстве страны в 2010—2013 годах?

— Муфтий Альбир Крганов выстраивает взвешенную политику. Не допускает тех ошибок, что были при создании Российской ассоциации исламского согласия. РАИС с самого начала своего создания заложила внутри себя принцип двоевластия: был глава организации (муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов) и председатель исполкома (муфтий Пермского края Мухамедгали Хузин до октября 2013 года. — ИА Newstes). Именно это и стало причиной кризиса в муфтияте, который преодолеть не удалось. В Духовном собрании мусульман России организационная структура построена на автономии региональных муфтиятов: Крганов как глава ДСМР не лезет во внутренние дела каждого из них, что всех устраивает. Там нет жесткой вертикали, как в ДУМ РФ и ЦДУМ. Многие муфтияты РАИС вошли в состав ДСМР. Более того Крганов нашел себе мощных союзников в лице муфтията Дагестана и ДУМ Татарстана.

В итоге у Крганова больше общин, чем у РАИС, и вообще ДСМР имеет серьезные перспективы для развития. И география юрисдикции у Крганова шире: от Санкт-Петербурга до Иркутска.

— Нет ли у Вас ощущения, что ДСМР, который изначально при создании забирал к себе региональные муфтияты и приходы, которые уходили из ЦДУМ и СМР, и дальше продолжит тенденцию к собираю тех общин, которые предпочтут уйти от Гайнутдина и Таджуддина?

— Крганов занял нишу слабеющего Совета муфтиев России, в то время как Гайнутдин решил скопировать управленческий стиль Таджуддина, став проводить политику жесткой централизации. Для этого он создал клон Совета муфтиев России в лице Духовного управления мусульман РФ, куда стал загонять региональные муфтияты, что у последних вызвало открытый ропот. Недовольные политикой Гайнутдина смотрят в сторону Крганова, который им предлагает альтернативу — ДСМР, где отсутствует жесткая вертикаль власти, что напоминает СМР в период своего создания: все муфтияты равны, а Крганов — первый среди равных. ДСМР — это по организационной форме альянс, а Крганов им не начальник, а партнер: он не вмешивается в их внутренние дела, имуществом их распоряжаться не может, снимать региональных муфтиев не может, и они могут жить спокойно.

А вот муфтияты СМР переводиться в ДУМ РФ особо не захотели, и этот процесс быстро застопорился. Хотя и вступление в ДУМ РФ гарантии контроля не дает, что наглядно показал пример председателя ЦДУМ Пензенской области Асията Уразаева, которого Гайнутдин пытался снять, но не преуспел.

— А зачем тогда Равиль Гайнутдин пошел на эту неудачную политику, копируя Таджуддина? Он же видит, что если поступать также, то ничего путного не получится? Да и зачем создавать дублера СМР в лице ДУМ РФ?

— Тут такая логика: СМР ему нужно сохранить на всякий случай, все-таки это дополнительное юрлицо, на которое можно получить финансирование и списывать на его деятельность денежные средства. А идея жесткой централизации встала на повестку дня в 2011 году, года из СМР вышел ключевой для этой организации Татарстанский муфтият. Но думать надо было раньше.

— А ДУМ Саратовской области (председатель — Мукаддас Бибарсов) вошел в ДУМ РФ?

Бибарсов был крайне недоволен ДУМ РФ, и сопротивляется вхождению своего муфтията в него. Пытался безуспешно воевать с сектой коранитов или «мухобатровцев», всячески намекая на подрывную деятельность первого зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, но особо не преуспел. Он уже «хромая утка» и ни для кого интереса не представляет. Досидеть на своем посту ему дадут, но не более того.

— Не кажется ли Вам, что открытая критика коранитов, которая проводилась со стороны аффилированного с ДУМ Саратовской области информационного агентства «Ансар.ру» во второй половине 2010-х годов, на самом деле направлена против вот этой централизаторской политики Гайнутдина?

— Критика коранитов (сторонников следования в вопросах вероучения только Корану, а не Сунне), направленная в адрес одного из первых заместителей Гайнутдина Дамира Мухетдинова и его земляка, бывшего первого заместителя муфтия Татарстана Рустама Батрова, которого воспринимают как миньона Мухетдинова, подспудно направлена и на это. Причем региональные муфтии типа Бибарсова пугает усиление именно Дамира Мухетдинова как реального архитектора ДУМ РФ.

То, что Мухетдинов захватывает в ДУМ РФ власть, видно невооруженным взглядом. Гайнутдин все больше самоустраняется, в последние месяцы его вообще не слышно, непонятно, где он находится — в России или за рубежом, и все меньше ему эти рабочие моменты интересны. Со знаковыми персонами Гайнутдин повстречаться может, но не более того. Поэтому постоянные угрозы, что ДУМ РФ вот-вот соберется с силами и всех добровольно-принудительно объединит, вызывают уже не столько смех, сколько скуку.

Сейчас очевиден кризис ДУМ РФ. Да, этот федеральный муфтият существует, но он не играет главной роли на мусульманском пространстве страны. Да и Гайнутдин не молодеет… Мухетдинов, если окажется его преемником, эту организацию и уничтожит. У Мухетдинова есть все недостатки Гайнутдина, а вот из достоинств только возраст.

— Можно поподробней?

— Во-первых, у Мухетдинова нет такого веса и авторитета, как у Гайнутдина. Все-таки глава СМР живет и работает в Москве с 1987 года и оброс внушительными связями, которые по наследству не передаются. Во-вторых, у Мухетдинова проблемы с популярностью: он малоинтересен что мусульманским, что светским СМИ. Тот же Аширов его на порядок популярнее. Тут еще какой момент есть: если Таджуддин, Крганов, Бердиев последовательно за традиционный ислам и добрые отношения с властями и православными, а Аширов, бывшие муфтии Мухаммад Карачай и Али Евтеев, адепты секты «криворуких шайтанистов» покойных Гейдара и Орхана Джемалей последовательно против, то Мухетдинов придерживается политики «и нашим, и вашим». А это давно не работает.

В-третьих, реальных успехов у Мухетдинова немного. В Санкт-Петербурге, где он уже пятый год мухтасиб, по его линии ноль мечетей, а общин меньше, чем до него. В любой момент централизованную религиозную организацию «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский мухтасибат)» с регистрации снимут ввиду их нехватки. Еще ярче по образовательной линии: два исламских вуза уже «убил». Нижегородский исламский институт им. Хусаина Фаизханова и теперь вот «флагмана исламского образования в России» (так его Гайнутдин Владимиру Путину называл в июне прошлого года) Московский исламский институт.

— А что с ним сейчас? Поступает противоречивая информация.

— Все плохо. Этот вуз я и раньше критиковал, но его первый ректор Марат Муртазин все-таки имел представление о науке и образовании, умел читать документы и находить деньги. Сейчас же МИИ лишили госаккредитации, поставив его на уровень сельского медресе, а в текущем марте и бессрочную лицензию приостановили до июня, что вообще редкий случай для исламского вуза — нужно очень сильно постараться, чтобы до такого довести.

В ответ на это руководство МИИ обвинило во всем Роспотребнадзор и только через неделю ему намекнули, что дело все-таки в Рособрнадзоре. Сейчас с двухнедельным опозданием, что еще одно фатальное нарушение, они вывесили на сайте новость о приостановке лицензии и желании перевести студентов МИИ на обучение в Российский исламский институт в Казань. При этом все претензии Рособрнадзора оно попыталось свести к требованиям санитарного характера, хотя в вывешенном на их же сайте предписании четко указано, что МИИ не может осуществлять образование по основному направлению «Теология» ввиду отсутствия научных работников. Где и за какие средства они их будут набирать в «мертвый» вуз, если не смогли набрать в еще живой — вопрос с очевидным ответом

— А ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин возьмет себе студентов МИИ?

— Рафик Мухаметшевич — человек добрый, пожалеет, думаю, несмышленышей. Возьмет на дистанционку. А они ему традиционно презлым за предоброе заплатят. Традиция такая.

— Вернемся к Мухетдинову. Он ведь, насколько мы помним, и в ряде скандалов поучаствовал?

— Да, самый запоминающийся из них был в 2013 году с «бусиками Кадырова», когда он перепутал фамильные четки семьи Кадыровых с женским украшением. Или пошутил тонко, как ему тогда казалось. Но чеченцы таких шуток не любят и до сих пор Мухетдинова не простили. А были еще скандалы с жалобами таджикского подростка на домогательства, избиение тестем Мухетдинова его учителя Умара Идрисова прямо в мечети в Нижнем Новгороде после разоблачительного интервью последнего, история с пропажей денег на восстановление Ярморочной мечети в Нижнем Новгороде и много чего еще.

И вот сейчас Мухетдинова в последний момент убрали из «президентского списка» Общественной палаты России, где от мусульман остался только Крганов. Причиной могли послужить его отказ от карантина после поездки в европейские очаги заражения и резкая критика властей в соцсетях. В общем, в совокупности с МИИ это как бы намекает на возможности Мухетдинова заходить в высокие кабинеты. А жаль — отличный был бы преемник Гайнутдина. Хотя, может, и простят еще. Власти у нас в этой сфере милосердные.

 — А что с его докторской диссертацией по теологии? Она же вывешена на сайте СПбГУ еще в октябре прошлого года и должна была быть защищена не позже декабря 2019 года?

— Что тут могу сказать… Говоря о диссертациях по линии ДУМ РФ, я все время вспоминаю цитату из известного фильма Гая Ричи: «Только не поручай это дело полным идиотам». Если сам чего-то сделать не можешь. Но фильмов таких они явно не смотрели, что отлично показала диссертация бывшего ректора МИИ Дамира Хайретдинова (занимал этот пост в 2012—2017 годах. — ИА Newstes ), где и подложные ВАКовские статьи обнаружились, и плагиат из энциклопедических статей.

О диссертации Мухетдинова я свое мнение составил и обязательного его обнародую, тогда решится судьба ее защиты. А пока приведу цитату первого астраханского муфтия Назымбека Ильязова:

«Вообще же возникает резонный вопрос: каких взглядов придерживается сам г-н Мухетдинов? И на него есть четкий ответ, который содержится в его докторской диссертации по исламской теологии, давно выложенной на сайте СПбГУ и пока почему-то не защищенной («Исламское обновленческое движение конца XX — начала XXI века: идеи и перспективы«) В ней Мухетдинов пытается обосновать создание новой исламской школы ультраобновленческого характера, которую оригинальным образом противопоставляет традиционалистам. «Фактически исламизм является квинтэссенцией шариатски ориентированной парадигмы. Именно поэтому мы всегда подчеркиваем, что феномен «Талибана» и ДАИШ (запрещены в РФ) — это не отклонение от мейнстрима традиции, а доведение принципов традиции до логического конца, пусть и радикального», например, пишет он на с. 375. Террористы, конечно, с такой апологией своих взглядов радостно согласятся, но лично мне она не близка и вызывают подозрение в том, что ДУМ РФ у нас реформируется не в том направлении».

— Но Мухетдинов себя представляет как профессор Санкт-Петербургского университета. Он реально занятия со студентами ведет?

— Представляет, хотя для должности профессора нужно иметь докторскую степень или, в уникальных случаях, лет 20-ть стахановски проработать ВАКовским доцентом. С доцентством и степенью у него проблемы, что, кстати, создает препятствие для нахождения на посту ректора МИИ: все ректора должны быть минимум ВАКовскими доцентами.

Насчет занятий со студентами очень сомневаюсь.

— А другие преемники у Гайнутдина есть? Например, подмосковный муфтий Рушан Аббясов? Тоже молодой, с кандидатской степенью.

— Теоретически и он попробовать может, но фигура совсем слабая. Скандальности, конечно, поменьше, чем у Мухетдинова, но деловая культура ровно та же. Плюс половина общин в Подмосковье ушла к Крганову в ДСМР, что стало эпичным провалом.

— Возвращаясь к Альбиру Крганову: та болезненная реакция на его прочное присутствие в Москве со стороны Гайнутдина и его окружения вызвана чем?

— Сам факт наличия альтернативы на роль духовного лидера мусульман в российской столице вызывает очевидно раздражение в Совете муфтиев России. Монопольное право последних выступать от имени мусульман в Москве уже десять лет как нарушено. Крганов укрепил свои позиции, всем показал, что на фоне истеричного Гайнутдина он выступает в роли надежного партнера для властей и сумел завоевать авторитет у большой части татарской общины в столице. Сейчас у СМР панический страх, что Крганову дадут построить свою мечеть в Москве на территории Новой Москвы. И понятно, что власти видят в Крганове гораздо больше адекватного лидера мусульман, который не ставит ультиматумы, как это любил делать Гайнутдин, требуя выполнения каких-то своих капризов. Ему сейчас спокойно могут сказать: ты тут теперь не один муфтий, чтобы только тебя одного слушать, и твои «хотелки» исполнять. Естественно, это задевает имеющего гипертрофированное чувство собственной важности председателя СМР. Отсюда и его ревность к Крганову, который выглядит гораздо более договороспособным.

— Чем объяснить, что сейчас мы видим на намазах Альбира Крганова и его имамов в бухарских халатах?

— Он активно возрождает суфизм и стремится даже внешне в одежде подчеркнуть преемственность с мусульманским татарским духовенством прежних веков, которое получало образование в Бухаре. Суфизм сейчас активно возрождают и в Казани муфтий Камиль Самигуллин, и в Уфе верховный муфтий России Талгат Таджуддин, этого не замечать не получается. Такая же картина и на Северном Кавказе, где традиция суфизма не прерывалась и в советское время. А в Совете муфтиев России суфизм не любят. Отсюда, кстати, видно на примере конференций, которые любит организовывать Дамир Мухетдинов: они посвящены или модернисту Мусе Бигиеву (1873−1949), или сочувствующему салафизму Ризаэтдину Фахретдину (1858−1936).

— Может тогда у Равиля Гайнутдина есть успехи во внешних контактах, за пределами России?

— Это все тоже в очень плачевном состоянии. Поскольку до середины 2010-х годов он поддерживал тесные контакты с гюленистами и активно продвигал книги их учителя, то теперь это вышло боком и власти Турции резко сократили помощь СМР.

От Саудовской Аравии при наследном принце Мухаммеде бин Салмане также помощи не дождутся: тот радикальных ваххабитов репрессирует, а Гайнутдина и не знает толком. Когда его отец, король КСА приезжал в Москву в 2017 году, то он демонстративно встречался с большой группой российских муфтиев, отказав при этом в личной встрече Гайнутдину.

Проект создания Совета муфтиев СНГ, с которым носились Гайнутдин и Мухетдинов в начале 2010-х годов также можно забыть: никто туда не собирается вступать, да и никто не хочет в Центральной Азии видеть Гайнутдина в качестве лидера.

Остается Европа, но там ресурс слабый и малоинтересный для серьезных игроков. В общем, слава СМР осталась в прошлом. Эта организация еще поживет, но об особом положении в мусульманской умме России ей пора забыть

Раис Сулейманов
Все публикации автора

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Чешский город выставил на продажу памятник Сталину за €700
Чешский город выставил на продажу памятник Сталину за €700
Россиянам дали советы по уничтожению коронавируса на овощах и зелени
Россиянам дали советы по уничтожению коронавируса на овощах и зелени
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Роман Силантьев: Совет муфтиев неспособен развивать исламское образование
Роман Силантьев: Совет муфтиев неспособен развивать исламское
Астролог из «Давай поженимся!» ответила на слухи об уходе из передачи
Астролог из «Давай поженимся!» ответила на слухи об уходе из передачи
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Рок-группа Enter Shikari выпустила новый альбом
Рок-группа Enter Shikari выпустила новый альбом
Трамп решил поделиться аппаратами ИВЛ с Ираном
Трамп решил поделиться аппаратами ИВЛ с Ираном
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
В ГД объяснили, почему перенесены сроки публикации деклараций о доходах
В ГД объяснили, почему перенесены сроки публикации деклараций о
Lada отмечает полувековой юбилей
Lada отмечает полувековой юбилей
"Бухающий, но отец хороший": Агата Муцениеце защитила Прилучного
"Бухающий, но отец хороший": Агата Муцениеце защитила Прилучного

Топ на сегодня

Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса

Еще по теме

Президент РГГУ возглавил экспертный совет по теологии при ВАК
Религиовед оценил перспективы Васильевой на посту министра образования
Патриарх Кирилл рассказал о влиянии теологии на научный прогресс
Рособрнадзор наказал три московских института по итогам проверки