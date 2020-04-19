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Российская биатлонистка показала, как тренируется кувалдой

Российская биатлонистка показала, как тренируется кувалдой

Биатлонистка Лариса Куклина продемонстрировала, как проводит тренировки в услових распространения коронавирусной инфекции и обязательной самоизоляции. Спортсменка выходит для этого на улицу, но не контактирует с людьми.

"Выхожу из дома только в исключительных случаях. Это один из них", – написала она и приложила видео, на котором бьет кувалдой по покрышке.

Куклина назвала инструмент "своей подругой весом в 6 кг" и констатировала, что "не все так красиво".

29-летняя Лариса Куклина дебютировала в сезоне 2010/2011. Недавно она попала в десятку лучших в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону 2019/2020 и стала в рамках этого соревнования первой среди россиянок. Она обладает статусом чемпионки России, чемпионки мира среди юниоров и призера зимней Универсиады.

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По материалам: uposters.ru

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