Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих

Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих

Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующихАрхивное фотоФото: Максим Блинов / РИА Новости

Полицейские, дежурившие возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Энгельсе Саратовской области, отказались составлять протоколы на верующих, столпившихся возле здания, несмотря на вынесенный властями запрет на посещение храмов и проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает агентство «Версия-Саратов».

На вопрос о том, штрафуют ли они прихожан, полицейские ответили, что «они же не внутри [собора], а на улице».

Церковь критиковала вынесенный областной администрацией запрет на посещение храмов, пишет агентство. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сравнил данную меру с гонениями на церковь в советское время. «Я не имею права никого призывать к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закрывать не будем», — говорил священнослужитель.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи призывал верующих остаться дома из-за угрозы заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не планировал посещение пасхального богослужения.

В России за все время эпидемии было выявлено 42 тысячи случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть во всех регионах страны.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

МЧС советует замачивать огурцы-помидоры
МЧС советует замачивать огурцы-помидоры
Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
«Очень красивая»: фанаты оценили фото Димы Билана с мамой
«Очень красивая»: фанаты оценили фото Димы Билана с мамой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Соловьев обозвал Уткина мразью и понасмехался над его лишним весом
Соловьев обозвал Уткина мразью и понасмехался над его лишним весом
Глава лаборатории в Ухане прокомментировал обвинения в создании коронавируса
Глава лаборатории в Ухане прокомментировал обвинения в создании
Нет оптимизма. Экс-депутат Рады предрекла Украине конец из-за COVID
Нет оптимизма. Экс-депутат Рады предрекла Украине конец из-за COVID

Топ на сегодня

Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок",
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
NI объяснил, как США "потеряли" российскую субмарину в 2018 году
NI объяснил, как США "потеряли" российскую субмарину в 2018 году
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали ссыльных в Сибирь именами муфтиев России
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали

Еще по теме

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов
РПЦ может закрыть храмы для верующих по требованию местных властей
Патриарх Кирилл: Оскорбление чувств верующих – одна из форм экстремизма
День Крещения Руси: в Князь-Владимирском монастыре Петербурга собрались тысячи верующих