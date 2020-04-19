Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая

Анастасия Иванова

Министерство обороны РФ по просьбе Молдавии доставило в Кишинев медицинское имущество из Китая для борьбы против коронавируса, сообщило российское военное ведомство.

"Девятнадцатого апреля Министерством обороны РФ по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова", - говорится в сообщении.