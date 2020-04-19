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Российский младенец попал в реанимацию после укола матери

Российский младенец попал в реанимацию после укола материФото: Алексей Майшев / РИА Новости

На жительницу Москвы завели уголовное дело после того, как она поставила укол своей маленькой дочери с пневмонией и этим чуть не убила ее, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в марте 31-летняя мать решила самостоятельно сбить 10-месячному младенцу температуру, сделав инъекцию из смеси мощного антибиотика и лидокаина. Состояние ребенка ухудшилось, приехавшая на вызов скорая госпитализировала девочку в тяжелом состоянии и с судорогами, ее положили в реанимацию. В детской больнице ей диагностировали отравление лекарствами и гипоксическое поражение головного мозга из-за нехватки кислорода.

Отец ребенка пояснил журналистам, что решение сделать укол было принято, основываясь на удачном опыте лечения старшего сына таким же методом. Ранее мальчику прописывали этот антибиотик, и организм нормально на него отреагировал. Только после инъекции стало понятно, что у девочки, возможно, может быть реакция на лидокаин. «Потом, когда инструкцию в интернете прочитали, там было сказано, что может быть что-то», — сказал мужчина.

Дело возбуждено по статье 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). До инцидента родительница состояла на учете как неблагополучный родитель.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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