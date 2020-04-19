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Российский муфтий потребовал извинений от авторов «Зулейха открывает глаза»

Российский муфтий потребовал извинений от авторов «Зулейха открывает глаза»Актриса Чулпан ХаматоваФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов потребовал от авторов сериала «Зулейха открывает глаза» извинений перед мусульманским сообществом, передает ТАСС.

Он пояснил, что в картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства. «Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — заявил Крганов.

По его словам, ответственные за «эту оплошность» люди должны принести извинения как всем мусульманам, так и «уважаемым муфтиям». «Это просто ошибка конкретных людей», — отметил муфтий, добавив, что произошедшее никак не связано с государственной политикой.

Согласно агентству, в сериале были перечислены имена председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод попросил проверить сериал на оскорбление чувств верующих. По его словам, некоторые части сериала вызвали возмущение у российских мусульман, в частности, — серии, где реальные муфтии были названы политзаключенными, а также с интимными сценами в мечети.

После премьеры проекта актриса Чулпан Хаматова рассказала о претензиях к «Зулейха открывает глаза» со стороны радикально настроенной части татарского общества и на тему осквернения истории. Режиссер проекта Егор Анашкин подчеркнул, что во время работы над ним проходили консультации с историками и сотрудниками музеев.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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