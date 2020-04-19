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Ростов-на-Дону: медикам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежитие в центре города

Ростов-на-Дону: медикам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежитие в центре города

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в соцсетях, что медикам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежития студентов в центре донской столицы.

Логвиненко написал, что наряду с открытием новых медицинских госпиталей, закупкой современного оборудования и средств защиты, власти Ростова также прорабатывают вопрос и о создании для медицинских работников комфортных условий проживания.

По его словам, врачи должны полноценно отдыхать, так как медики сейчас ведут борьбу с коронавирусной инфекцией и находятся на передовой. Поэтому городские власти рассматривают возможность проживания медиков в центре Ростова.

Медикам выделят в общежитиях 135 мест. В пресс-службе администрации уточнили, что, если возникнет необходимость, то комнаты также будут предоставлены врачам и другим сотрудникам ЦГБ имени Н.А Семашко.

Места в общежитии могут понадобиться и тем, кто работает в Ростове, но постоянно проживает в других городах или населенных пунктах области.

По информации Роспотребнадзора, в регионе на 19 апреля число заболевших коронавирусом выросло до 197 человек, 13 выздоровели, 4 подключены к ИВЛ, один находится в тяжёлом состоянии, пишет „Комсомольская Правда“.

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По материалам: u-f.ru

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