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Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Седокова резко высказалась о браке Меладзе и БрежневойФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram резко высказалась о браке продюсера Константина Меладзе и экс-участницы группы Веры Брежневой.

По ее словам, Меладзе всегда был манипулятором и пытался спровоцировать конкуренцию между певицами. Она отметила, что им постоянно приходилось бороться за роль его музы и доказывать, что они лучше всех. При этом исполнительница пояснила, что между самими солистками была холодная война, несмотря на то что они хорошо общались друг с другом, если того требовала ситуация.

Седокова объяснила, что сейчас «ВИА Гра» перестала быть популярной, потому что продюсер потерял сексуальный интерес к участницам коллектива. «Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?"», — заявила певица, намекнув на то, что супруга Меладзе старается его контролировать.

Осенью 2019 года ряд СМИ опубликовал информацию о том, что у продюсера появилась любовница. Сообщалось, что он якобы состоит в романтических отношениях с нынешней участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. После этого Брежнева написала ироничный пост, в котором пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой, семьей и помощью родственникам, но и погуливать с другой женщиной.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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