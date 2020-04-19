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Сегодня — День российской полиграфии

Сегодня — День российской полиграфии

День российской полиграфии, учреждённый в 2014 году, отмечается в России 19 апреля. Это профессиональный праздник всех, кто работает в области производства и выпуска книг, газет, журналов, календарей, этикеток и другой полиграфической продукции.

История полиграфии началась на Руси в 16 веке. В 1564 году вышел в свет «Апостол» — первая печатная книги, изданная первопечатником Иваном Фёдоровым. Считается, что 19 апреля в 1563 году Фёдоров начал работу над книгой. Вскоре после этого по указу Ивана Грозного в Москве была основана первая типография, положившая начало печатному делу на Руси.

С инициативой же учреждения профессионального праздника выступили в 2013 году полиграфисты, которых поддержало Министерство Культуры РФ и Агентство по печати и массовым коммуникациям. Праздник отмечают не только люди, стоящие у печатного оборудования. В полиграфии работают дизайнеры, редакторы, менеджеры и инженеры. К этой сфере относятся упаковочная, сувенирная и рекламная продукция, услуги фотопечати. 19 апреля коллективы и компании этой отрасли получают поздравления от коллег и друзей, отмечают заслуги и достижения работников, организуют ярмарки и выставки продукции.

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По материалам: pnp.ru

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