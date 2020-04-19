Сергей Безруков показал подросшего сына

Алексей Вольцев

Полтора года назад актер во второй стал отцом — на свет появился его сын Степан. С тех пор Безруков всюду берет наследника с собой и нередко делится его успехами с поклонниками. Однако внешность малыша Сергей до последнего предпочитал скрывать.

В честь светлого праздника Пасхи 46-летний Сергей Безруков решил сделать настоящий подарок подписчикам. Он поздравил публику с важным событием и опубликовал снимок с детьми. Кадр тут же вызвал восторг почитателей звездного семейства, ведь на нем можно без проблем разглядеть лицо сына Безрукого, который ранее появлялся на снимках отца лишь со спины или в профиль.

Белокурый малыш доставил поклонникам звезды множество приятных впечатлений. «Боже, какое красивое фото, какие вы милые»; «Желаю огромного здоровья, удачи, вы — супер-семья»; «Какая же прелесть ваши детки! С праздником!», — откликнулись в комментариях неравнодушные.

«Мира всем вам, дорогие мои, хорошие! Здоровья! Здоровья! Здоровья! Еще раз с Праздником!» — обратился к публике актер.

Напомним, что Безруков и Анна Матисон вместе четыре года. Помимо Степы, молодые родители воспитывают старшую дочь Машу. Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Млечный путь», где актер сыграл главную роль. С тех пор пара была неразлучна. Сергей по-настоящему наслаждается отцовством. Артист часто проводит время с детьми: готовит с дочерью, ходит в театр с сыном.

«У меня есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. Любое время с детьми — любимое. Поход в зоопарк или ежедневное купание — все это приносит радость, тут и говорить нечего. Я не их тех, кто отстраняется от повседневных занятий, наоборот, мне нравится, что могу сам заколочки приколоть или спать уложить», — делился ранее Безруков.

К слову, Сергей был рядом с супругой и во время родов. После появления ребенка на свет, он сразу поделился радостной новостью с поклонниками. «Сын! Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!», — благодарил артист возлюбленную.

До встречи с Анной Сергей был женат на Ирине Безруковой. Бывшие супруги прожили вместе 15 лет. Тогда актер признавался — пойти на развод было нелегко. Однако наладить отношения и остаться вместе пара так и не смогла.

Фото: Legion-Media, Instagram